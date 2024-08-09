По информации газеты The New York Times, цели украинской атаки на Курскую область остаются неясными, учитывая продолжающиеся трудности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии российским войскам. Издание отмечает, что украинская армия, уже растянутая вдоль обширной линии соприкосновения, испытывает острую нехватку резервов и боеприпасов, что делает сомнительным любое улучшение ее стратегического положения на других участках фронта.

Согласно публикации, неназванный украинский чиновник утверждает, что главной целью атаки было отвлечение российских сил с других направлений, где ВСУ терпят одно поражение за другим. Эксперты, на которых ссылается NYT, предполагают, что Россия перебросит на подавление атаки дополнительные силы, не задействованные в операции на Украине.

Минобороны РФ подтвердило, что 6 августа украинские войска пытались проникнуть вглубь Курской области, атакуя российские позиции у Олешни и Николаево-Дарьино с использованием танков и бронетехники. По заявлениям начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, 7 августа наступление ВСУ было остановлено.

Дальнейшие сообщения указывают, что бои продолжались в районах Суджанского и Кореневского, расположенных у границы. Кроме того, по данным Telegram-канала «Рыбарь», украинские силы начали строительство укреплений на захваченной территории, хотя официального подтверждения этой информации пока не было.