Российские вооружённые силы могут вскоре захватить стратегически важный логистический узел на востоке Украины — город Покровск. Этот населенный пункт, население которого составляет около 60 тысяч человек, играет ключевую роль в поддержке украинских войск на фронте. Об этом сообщает New York Post.

Москва сосредоточила свои усилия на продвижении к Покровску, который является важным логистическим центром, обеспечивающим фронтовые линии Украины. В ответ на это Киев начал эвакуацию жителей города, находящегося на пересечении нескольких автотрасс и транспортных путей.

Эксперты отмечают, что эти логистические линии жизненно важны для снабжения украинских войск на Донбассе. Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны, подчеркнул, что город расположен на пересечении нескольких ключевых дорог, которые служат основными артериями для доставки боеприпасов, продовольствия, медикаментов и других ресурсов на передовые позиции ВСУ.

Захват Покровска может существенно ослабить украинские силы в этом регионе, нарушив их снабжение и подорвав возможности для дальнейших оборонительных действий.