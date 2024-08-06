В мае текущего года американская технологическая компания NVIDIA, занимающаяся разработкой и выпуском графических процессоров, приобрела израильский стартап Run:ai за 700 млн долларов, чтобы закрыть его. Сделкой заинтересовалось министерство юстиции США, поскольку израильская компания занималась разработкой программного обеспечения для оптимизации использования видеокарт.

Американские чиновники подозревают руководство NVIDIA в умышленном закрытии ИИ-стартапа раи устранения возможного конкурента на рынке. Разрабатываемый компанией Run:ai софт должен был привести к падению спроса на графические процессоры, поскольку позволил бы пользователям более эффективно использовать уже имеющиеся у них видеокарты.

Как сообщает портал SiliconANGLE, в компании NVIDIA уже отреагировали на обвинения со стороны министерства юстиции США. По словам представителей американской компании, NVIDIA работает исключительно в рамках закона и является лидером на рынке производства графических процессоров благодаря внедрению инноваций, а не скупке и закрытию конкурирующих стартапов.