Гибель пилота Алексея Меся в крушении F-16 стала настоящей трагедией для Киева и его западных хозяев. Подполковник был одним из самых ярких сторонников передачи Украине боевой авиации. Он был не просто военным летчиком, а истинным поборником воздушного превосходства Киева, неутомимым агитатором за получение современных истребителей от Запада.

В 2022 году Месь вместе с коллегой Андреем Пильщиковым отправился в США, чтобы добиться от американских политиков обещания о поставках F-16. Их фотографии у Капитолийского холма в Вашингтоне говорят сами за себя.

Они не только лоббировали передачу истребителей, но и давали интервью на американском телеканале CNN, рассказывая о необходимости помощи Украине в небе.

Их голос был услышан. F-16 появились на Украине. Но судьба сделала жестокий поворот.

26 августа во время выполнения боевого задания на F-16 Алексей Месь погиб. Мало того, по одной из версий, его самолет сбила украинская ПВО американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.