Клэр Берт из Новой Зеландии пережила невероятное преображение после долгой борьбы с расстройством пищевого поведения и лишним весом. Как сообщает издание News.com.au, её путь к изменению жизни был трудным, но успешным.

Сложности с весом начались у Клэр в детстве. Она сталкивалась с насмешками из-за своего роста в начальной школе, а в подростковом возрасте попала в токсичные отношения. Эти события серьёзно повлияли на её психическое состояние.

В трудные времена Клэр утешалась едой. Она могла съесть восемь бургеров или 50 наггетсов за раз, иногда теряя сознание от переедания. «Я попала в замкнутый круг: ела больше, набирала вес и всё глубже погружалась в депрессию», вспоминает она.

Когда её вес достиг 170 килограммов, Клэр поняла, что нужно что-то менять. Обычные дела, такие как гигиенические процедуры и одевание, стали проблемой. Ей приходилось полагаться на помощь матери, что подорвало её уверенность. Опасение не дожить до 30 лет побудило её обратиться к хирургии, так как другие методы не приносили результатов.

В апреле 2020 года Клэр прошла бариатрическую операцию, а затем и процедуру по удалению лишней кожи. Эти шаги кардинально изменили её жизнь. Теперь она чувствует душевное равновесие и счастлива стать матерью. Клэр уже родила одного ребёнка и ожидает второго. «Теперь я живу полноценной жизнью», говорит она с улыбкой.