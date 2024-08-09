Загадка египетских пирамид волнует людей уже много тысячелетий. Многие годы среди научных сотрудников возникали споры по поводу процесса постройки пирамид, да и до сих пор они не утихают. На данный момент специалисты пришли к более-менее общему мнению, что при строительстве этих огромных сооружений использовалось большое количество человеческой силы и сложная система из веревок и полозьев, с помощью которых поднимались огромные блоки. Но французские ученые недавно предложили собственную теорию.

Как сообщает издание Daily Mail, группа французских ученых во главе с президентом Палеотехнического, археологического исследовательского института в Париже Ксавье Ландро, очень тщательно изучила древнеегипетские рукописи и спутниковые фотографии местности. По мнению специалистов, древние египтяне могли использовать гидравлические механизмы для строительства пирамид.

На примере пирамиды Джосера, французские специалисты показали, как мог выглядеть процесс строительства. Огромная шахта в центре пирамиды как раз и являлась древним лифтом, считает Ландро. На нем поднимались тяжелейшие блоки при помощи гидравлики. А вода в систему поступала по специальным каналам. После того, как блок из песчаника был установлен на свое место, воду стравливали.