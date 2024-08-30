Российские войска днем в пятницу, 30 августа, нанесли серию мощных ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Харькова.

Четыре оглушительных взрыва потрясли район Харьковского тракторного завода, некогда гиганта советской промышленности, а ныне – ремонтно-восстановительного центра для украинской армии.

Раздались звуки взрывов на объектах энергетики, в том числе на электроподстанциях, погрузив ряд районов города в кромешную тьму. Удар был быстрым и чрезвычайно точным.

И снова, как уже не раз случалось, украинская ПВО не справилась со своей задачей. Одна из ракет, выпущенных по российским целям, попала в жилой многоэтажный дом. Частично обрушился подъезд, погибли мирные жители.

Кроме того, ВС РФ нанесли серию ударов по военным целям в Славянско-Краматорской городской агломерации, подконтрольной украинским войскам.