Николай Басков, известный российский певец, поделился на фестивале «Новая волна» в Сириусе историей о том, как его чуть не обманули мошенники. По словам Баскова, ему позвонил человек, представившийся заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, и попросил перечислить деньги на помощь жителям Курской области.

Басков рассказал, что мошенники действовали хитро, позвонив якобы из Кремля и срочно попросив перезвонить по указанному номеру. На другом конце линии его встретил голос, похожий на голос Козака, который утверждал, что находится в Курске вместе с вице-премьером Денисом Мантуровым. Злоумышленники предложили перевести деньги на счёт, якобы для помощи жителям Курской области, подчеркнув, что деньги должны быть направлены на медицинские услуги. Однако Басков почувствовал неладное и не поддался на уловку.

Эта история произошла на фоне других случаев мошенничества с известными личностями. Например, телеведущая Ляйсан Утяшева также стала жертвой аферистов, когда её помощницы были обмануты при заказе парфюма и косметики на крупную сумму. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.

Телеведущая Лера Кудрявцева также столкнулась с мошенниками. Ей позвонил человек, представившийся участковым врачом, пытаясь выведать личную информацию. Однако Кудрявцева не растерялась и дала отпор аферисту, позже поделившись в своём Telegram-канале советами о том, как вести себя в таких ситуациях.