Певец Николай Басков на фестивале “Новая волна” вспомнил о своем конфликте с Ольгой Бузовой. Напомним, пикировка между двумя звездами российского шоу-бизнеса случилась на вручении премии “МУЗ ТВ”. Хорошо известные своими взрывными характерами исполнители обменялись резкими словами и стали одними из главных героев мероприятия.

Басков, известный своими остроумными шутками, не удержался от комментариев по поводу выступления Бузовой. Он сравнил ее наряд с новогодней елкой и заявил, что впервые видит ее полностью одетой.

Бузова не осталась в долгу. Она заявила, что хороших ведущих осталось мало, намекая на непрофессионализм Баскова.

Конфликт между двумя звездами стал горячей темой для обсуждения в социальных сетях. Фанаты разделились во мнениях, поддерживая либо Баскова, либо Бузову.

Сейчас Басков утверждает, что уже забыл о ссоре с Бузовой и не считает ее серьезным конфликтом. Он полагает, что их словесная перепалка была всего лишь одним из многих ярких моментов в мире шоу-бизнеса. В нем все возможно, отметил Николай, добавив также, что подобные скандалы часто приносят певцам только пользу.