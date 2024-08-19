Известный художник Никас Сафронов поделился историей о своем знакомстве с легендарным актером Аленом Делоном, которое началось в 1999 году. В тот период Сафронов создал портрет артиста, но транспортировка работы через границу столкнулась с проблемами на таможне.

Как рассказал Сафронов в интервью KP.RU, инцидент произошел, когда при досмотре багажа таможенники обнаружили картину. Узнав, что автором является Сафронов, они потребовали наличие специальных документов от министерства культуры для ее вывоза. В результате картина была временно передана представителям театральной компании, которая занималась организацией спектакля с участием Делона.

Однако в ходе дальнейших событий выяснилось, что актер так и не получил свой портрет. По словам Сафронова, представители театральной компании не вернули картину из-за того, что француз не смог приехать на спектакль. В конечном итоге художник лично забрал портрет и передал его Делону.

В дальнейшем Сафронов и актер встретились и художник написал новый портрет. На этот раз по его просьбе использовав изображение молодого Делона. Этот портрет был передан актеру в 2005 году во время его визита в Москву.

18 августа стало известно, что Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет после долгой болезни, о чем сообщили его дети Ален-Фабьен, Анушка и Энтони.