Журналисты американского таблоида Newsweek сообщают об истощении ВСУ и успешной ликвидации ВС РФ западной военной техники в Курской области. По их данным, украинские силы оказались под давлением из-за российских успехов на востоке и на северо-востоке Харьковской области, где они пытаются сдерживать наступление.

Среди уничтоженной техники были американские боевые машины пехоты Bradley и танки Abrams, которые, как утверждается, получила только 47-я механизированная бригада ВСУ. Остаётся неясным, были ли эти машины переброшены на границу с Курской областью вместе с данной бригадой либо их распределили между другими подразделениями.

Министерство обороны России заявило о ликвидации военной техники типа Bradley и бронемашины «Казак» с использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет». Техника была обнаружена и уничтожена на огневых позициях в ходе оборонных операций.

Ранним утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Приграничный город Суджа, пострадавший от обстрела, сейчас находится в состоянии разрушения. Жители региона активно делятся в социальных сетях фотографиями и видео последствий атаки, включая изображения разрушенной военной техники и воронок от артиллерийских снарядов на дорогах.