Многие из нас замечают, что в детстве дни казались бесконечными, а с возрастом время начинает ускоряться. Врач-невролог Екатерина Демьяновская в интервью для Life.ru объяснила, почему происходит это изменение восприятия времени.

Демьяновская выделила четыре основные причины, которые влияют на ощущение времени. Во-первых, это связано с тем, что взрослые люди меряют промежутки времени относительно всей своей жизни. Например, четыре года для двадцатилетнего студента — это значительная часть его жизни, в то время как для пятилетнего ребенка это практически вся жизнь, и потому время кажется тянущимся намного дольше.

Вторая причина — объем новой информации, которую приходится обрабатывать. В детстве каждый день приносит множество новых впечатлений и знаний, что заставляет мозг работать интенсивнее, из-за чего время кажется более длительным. Взрослые же, имея обширный жизненный опыт, сталкиваются с меньшим количеством новой информации ежедневно, что способствует кратковременному восприятию дней.

Третий аспект, по словам невролога, это эмоциональное восприятие. Дети живут в моменте и испытывают яркие эмоции от всего нового, что встречают. Взрослые же чаще склонны вспоминать прошлое или планировать будущее, не сосредотачиваясь на настоящем, что делает воспоминания о времени менее насыщенными.

Наконец, физические изменения в мозге также играют роль. С возрастом ухудшается здоровье нейронных связей, замедляется обработка информации, что приводит к кажущемуся ускорению времени. Демьяновская подчеркивает, что здоровый образ жизни, регулярные прогулки, правильное питание и отказ от вредных привычек могут помочь замедлить этот процесс и улучшить качество жизни.