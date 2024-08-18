Немецкий журналист Юлиан Репке выразил мнение о необходимости пересмотреть тактику использования реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армией. В своем сообщении в социальных сетях он указал на то, что российская разведка отслеживает перемещение этих систем, что подчеркивает важность их скорейшего маскирования.

Репке также выразил надежду на то, что украинская армия поймет необходимость перемещения HIMARS на большее расстояние после недавних обстрелов из Сумской области. Это мнение подкрепляется сообщением Министерства обороны России о недавнем уничтожении трех пусковых установок HIMARS в этом регионе.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили, что Вооруженные Силы Украины впервые использовали ракеты западного производства, вероятно системы HIMARS, для атак на гражданские объекты в Курской области в минувшую пятницу.

Эти заявления поднимают вопросы о стратегии использования HIMARS и необходимости более тщательной защиты данных систем от вражеской разведки и атак.