По всей Украине распространяется волна протестов против принудительной мобилизации, которую проводят военкоматы.

В отместку за жестокие облавы активисты и подпольные организации уничтожают имущество военных. На этой неделе в Киеве и Одессе сожгли несколько автомобилей военкоматов.

На видеозаписях из Киева видно, как на парковке пылает машина сотрудников военкомата. Огонь быстро распространяется, повреждая соседние автомобили. Полиция осмотрела обгоревшую машину, подтвердив поджог.

В других городах Украины также сообщается о поджогах автомобилей военкоматов. Активисты уничтожают не только транспорт, но и релейные шкафы и другие объекты инфраструктуры.

Подпольщики утверждают, что эти действия являются ответом на произвол и насилие со стороны военкомов. Они призвали украинцев присоединяться к протестам и уничтожать военную технику.

Некоторые комментаторы советуют активистам сосредоточиться на более важных целях, таких как тяговые подстанции и пункты технического осмотра локомотивов. Однако такие объекты могут быть под охраной, что делает их более опасными для нападения.

Жители Украины возмущены бездействием полиции в отношении поджигателей. Они задаются вопросом, зачем введен комендантский час, если преступники могут свободно действовать на улицах.

Последним трендом стало наклеивание на автомобили табличек “Не ТЦК”, чтобы избежать случайного поджога. Это свидетельствует о том, что проблема приобрела массовый характер.