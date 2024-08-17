План атаки на Курскую область вызревал на Украине еще с 2023 года, заявил изданию NBC News пожелавший остаться неизвестным советник киевского правительства. Он назвал стратегической целью этой операции отвлечение ресурсов и внимания ВС России с других, более напряженных участков фронта, особенно с восточных территорий, где российские войска оказывают давление на украинскую оборону.

Ранее агентство Bloomberg и западные официальные лица выразили беспокойство относительно возможных разногласий между международными партнерами Украины в связи с этой атакой. Основные опасения касаются выбора времени для начала операции и неопределенности относительно ее конкретных целей, что, по мнению некоторых партнеров, может негативно отразиться на общей координации и поддержке Украины на международной арене.

Напомним, что западные и российские эксперты уже отметили неспособность Киева достичь главной стратегической цели. РФ не стала перебрасывать под Курск войска с основных направлений, а задействовала другие соединения.