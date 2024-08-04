Согласно последнему исследованию федеральной компании «Этажи», средний доход, необходимый для покупки однокомнатной квартиры в России по семейной ипотеке, составляет около 32 тысяч рублей. Аналитики компании выяснили, что для приобретения жилья площадью 35 кв. м в новостройке с минимальным первоначальным взносом и сроком кредитования в 30 лет, потребуется именно такой доход.

Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента компании, уточнила, что для банков критически важно, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке не превышал 70% от подтвержденного дохода заемщика. При наличии других кредитных обязательств или просрочек по предыдущим кредитам, требования к доходу могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Москва демонстрирует самые высокие требования к доходу — для покупки квартиры в столице нужно зарабатывать не менее 69 128 рублей. Следом идут Санкт-Петербург с необходимым доходом в 49 168 рублей и Нижний Новгород, где нужно иметь 46 263 рубля. В других крупных городах, таких как Казань, Уфа и Краснодар, суммы необходимого дохода варьируются от 37 до 42 тысяч рублей.

Самый доступный рынок жилья по семейной ипотеке наблюдается в Волгограде и Челябинске, где требуется доход на уровне 24 313 и 26 796 рублей соответственно.

Решетникова советует потенциальным заемщикам перед подачей заявки на ипотеку проверить свою кредитную историю, закрыть неиспользуемые кредитные карты и по возможности снизить по ним доступный кредитный лимит, чтобы повысить шансы на одобрение заявки банком.