Сегодня 400 тысяч рублей — сумма, с которой покупка нового автомобиля кажется недостижимой мечтой. Однако, если рассматривать рынок подержанных машин, на эти деньги можно найти вполне достойный вариант. Правда, нужно быть готовым к поискам и тщательной проверке состояния автомобиля. Владелец одного из крупных таксопарков поделился с порталом cenyavto.com своим опытом и назвал пять моделей, которые, по его мнению, заслуживают звания «неубиваемых» и доступны по такой цене.

Ford Focus

Ford Focus — это один из тех автомобилей, который при правильном уходе и регулярных техосмотрах может служить долго и надежно. Конечно, не обошлось без «слабых мест». Кузов модели склонен к коррозии, поэтому за его состоянием нужно внимательно следить. Но вот моторы и коробка передач отличаются долгим сроком службы. За 400 тысяч рублей можно найти Ford Focus 2003-2005 годов выпуска.

Hyundai Accent

Hyundai Accent завоевал популярность у российских автолюбителей благодаря своей неприхотливости и надежности. Техническая часть этой модели редко вызывает проблемы, а запчасти доступны по цене. За указанную сумму можно приобрести Hyundai Accent 2008-2010 годов с пробегом около 200 тысяч километров. Лучше всего выбирать версии с механической коробкой передач.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo — отличный выбор для повседневных поездок. Несмотря на возраст, модели 2008-2009 годов выпуска, как правило, не доставляют много хлопот. Главное — регулярно проходить техосмотр, и автомобиль будет радовать владельца долгие годы. Aveo также привлекает своей неприхотливостью в обслуживании.

Nissan Almera Classic

Nissan Almera Classic — это автомобиль, который ценится не только за свою надежность, но и за ликвидность на вторичном рынке. Техническая часть этой модели проверена временем, а крепкая подвеска и хорошая управляемость делают её приятной в эксплуатации. За 400 тысяч рублей можно найти Almera Classic 2006-2007 годов выпуска.

Renault Megane

Renault Megane 2004-2005 годов выпуска тоже заслуживает внимания. Несмотря на возраст и пробег, который может достигать 200 тысяч километров, при должном уходе эта машина прослужит ещё долго. К сильным сторонам Megane можно отнести комфортный салон, достойное оснащение и надежную ходовую часть.

Таким образом, если подходить к выбору автомобиля с умом и учитывать особенности каждой модели, за 400 тысяч рублей можно найти действительно надежный и долговечный автомобиль.