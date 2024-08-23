Исследователи выявили, что препарат, изначально предназначенный для борьбы с ожирением и диабетом 2 типа, также может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки. В ходе научного эксперимента, в котором участвовало более 223 тысяч человек с диабетом и никотиновой зависимостью, выяснилось, что семаглутид, активное вещество этого препарата, эффективно уменьшает тягу к табаку.

Препарат семаглутид в форме инъекций на протяжении года использовался в исследовании, и его результаты были весьма позитивны. Пациенты, получавшие семаглутид, значительно реже нуждались в медикаментах для отказа от курения или в консультациях по этому вопросу по сравнению с теми, кто принимал другие препараты для лечения диабета.

Это открытие показало, что семаглутид может стать новым инструментом в борьбе с курением. Семаглутид это синтетический аналог гормона ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид 1), который естественным образом снижает аппетит. В дополнение к своим прямым функциям, семаглутид также изучается как потенциальное средство для лечения наркотической и алкогольной зависимости.

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