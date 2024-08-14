Специалисты по здоровому питанию подробно изучили, какие жиры на самом деле приносят пользу нашему организму, а какие — вредят. Результаты их исследований могут кардинально изменить представление о питании.

Полезные жиры, такие как омега-3, содержащиеся в авокадо, качественной рыбе, орехах и натуральных растительных маслах, оказывают благоприятное воздействие на сосуды. Они укрепляют стенки артерий и способствуют более эффективной доставке питательных веществ по всему телу. Включение этих жиров в рацион помогает поддерживать сосуды в здоровом состоянии и предотвращает их износ.

В отличие от полезных жиров, насыщенные трансжиры, которые часто встречаются в жареной пище, фастфуде и полуфабрикатах, наносят серьезный вред. Они способствуют образованию жировых бляшек на стенках артерий, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим проблемам со здоровьем.

Питание, богатое полезными жирами и избавленное от трансжиров, способствует снижению риска атеросклероза на 28%, как показывают исследования. Это особенно характерно для средиземноморской диеты, которая считается одним из лучших вариантов для поддержания здоровья сосудов.

Специалисты рекомендуют делать акцент на растительной пище, минимизируя употребление красного мяса и других жирных животных продуктов. Такой подход не только улучшит состояние сосудов, но и обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами без лишнего вреда.