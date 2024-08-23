В сообщении от Telegram-канала «Два майора» появились видео, на которых украинский военнопленный из 129-й бригады делится информацией о действиях ВСУ в Курской области. Согласно его словам, его командир, известный под позывным Художник, распорядился убивать мирных жителей во время захвата населённого пункта Гуево.

Авторы канала подчеркнули, что Художник также приказал заниматься мародёрством в районе. Спецназ «Ахмат» под руководством Апти Алаудинова заявил, что у них есть видеоматериалы, демонстрирующие насильственные действия украинских бойцов против местного населения, включая расстрелы.

Алаудинов выразил уверенность в том, что все участники этого насилия будут серьёзно наказаны и обещал, что виновные в конечном итоге будут привлечены к ответственности перед Россией. Он также предупредил западные страны о последствиях их поддержки украинских сил, вооружая их в конфликте.