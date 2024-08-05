Нидерландские специалисты из Сиднейского технологического университета и Королевского института морских исследований исследовали льды Антарктиды и обнаружили в них присутствие хищных микроорганизмов. Соответствующую информацию сообщает издание Nature Communications.

Ученые отмечают, что в ходе своего исследования выяснили наличие во льдах паразитарных хищных микроорганизмов, обитающих в суровых условиях Антарктиды. Данное открытие показывает, как данные организмы оказывают свое влияние на земные экосистемы. Кроме того, исследователи считают, что подобные живые существа могут обитать в экстремальных условиях других планет нашей галактики.

Изучая скрытое под толстыми слоями арктического льда, так называемое Глубокое озеро, специалисты выявили среду обитания одноклеточных организмов, сумевших адаптироваться к жизни в экстремальных условиях.

Эти организмы именуются археями. Как выяснили ученые, они не просто способны существовать в предельно низких температурных условиях, но и вести довольно активный образ жизни хищников. Археи проникают в клетки других организмов и разрушают их. Их действия очень схожи с поведением вирусов. Исследователи уверены, что данное открытие является новым шагом в понимании роли архей в экосистемах.