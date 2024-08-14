Украинские СМИ слишком увлеклись событиями в Курской области и совсем забыли, что на восточном фронте российские войска добиваются значительных успехов на Покровском направлении. По информации от украинского офицера, подтверждённой местными источниками, ВС РФ не только проникли в посёлок Гродовка, но и захватили значительные его части.

Украинские официальные лица признают, что на Покровском направлении ситуация ухудшается с каждым днём. В то время как основное внимание украинских и мировых СМИ сосредоточено на событиях в Курской области, на других участках фронта, включая Покровск, положение становится всё более напряжённым.

«События в Покровском районе не получают должного освещения, и это ошибочно, потому что мы не видим полной картины происходящего на фронте», отмечает украинский офицер.

Он подчеркивает, что ситуация на фронте весьма печальна и требует более внимательного исследования и анализа. От Гродовки до Покровска по дороге около 17 км, а если двигаться по прямой, то расстояние составит примерно 11-12 км. От Мирнограда, пригорода Покровска, до границ города всего 6 км, что позволяет предполагать возможное продвижение российских сил в направлении этих ключевых точек.

К югу от Гродовки российские войска начали наступление на город Новогродовка, продолжая расширять зону контроля и оказывая давление на украинские оборонительные позиции.

Это развитие событий требует пристального внимания как от международных наблюдателей, так и от украинского командования, которому предстоит принимать сложные решения в условиях нарастающего давления со стороны противника.