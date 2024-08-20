Украинская спортсменка, выдающаяся прыгунья в высоту Оксана Окунева, известная своими достижениями на международной арене, включая участие в Олимпийских играх 2016 года и золото Универсиады 2017 года, недавно высказалась на тему языковых разногласий в Украине. Её комментарий привлек значительное внимание в свете нынешней политической обстановки.

Окунева, родившаяся в Николаеве и сумевшая семь раз выиграть чемпионаты Украины по прыжкам в высоту, обратилась к националистам на Западе Украины через социальные сети. Она призвала их не использовать русский язык как инструмент для разделения украинцев. Спортсменка подчеркнула, что русский язык, так же как и украинский, имеет глубокие исторические корни, оба происходят от древнерусского. Она напомнила, что на русском языке говорили многие поколения украинцев и продолжают говорить до сих пор.

Окунева также выразила мнение, что русский язык не следует воспринимать как что-то, созданное современными российскими политиками, и отметила, что его не следует стыдиться. В своем посте она процитировала известного украинского поэта, ссылаясь на его слова о том, что не стоит отказываться от своего языка, даже если на нем говорит противник.

Спортсменка призвала к единству украинского народа, несмотря на языковые различия, подчеркивая важность солидарности в условиях текущих вызовов и напряженности в отношениях между различными регионами страны. Её заявление вызвало широкий резонанс и стало предметом обсуждения среди сторонников и противников указанной позиции.