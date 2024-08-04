Украинские информационные ресурсы опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован полет истребителя F-16 в небе над Одессой. По данным местных телеграм-каналов, самолет направился в сторону Молдавии после пролета над прибрежной зоной города.

Это видео появилось на фоне недавних сообщений иностранных СМИ о первой поставке истребителей F-16 на Украину в конце июля. Отмечается, что первая партия этих самолетов, предназначенных для укрепления военной мощи страны, была небольшой, Киев получил только 10 единиц, которые вряд ли способны решить что-либо на поле боя.

Ранее высказывалось предположение, что над Украиной летают F-16, которые базируются в Польше и Румынии. Тот факт, что истребитель улетел в сторону Молдавии, это косвенно подтверждает. Не исключено, что Киев не рискнул размещать американские самолеты на своих аэродромах, до каждого из которых могут дотянуться российские ракеты.