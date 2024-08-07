Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации остановили продвижение ВС Украины в Курской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, совместными действиями подразделений прикрытия госграницы, пограничников и подразделений усиления, а также благодаря ударам авиации, артиллерии и ракетных войск удалось остановить продвижение передовых отрядов ВС Украины вглубь территории Курской области.

Герасимов отметил, что утром 6-го августа украинская армия перешла государственную границу Российской Федерации в Курской области с целью захватить участок территории Суджинского района. В атаке на российский регион принимало участие около тысячи военнослужащих украинской армии.

В ходе ожесточенных боев российским бойцам удалось ликвидировать около 100 солдат ВСУ, еще 215 военнослужащих украинской армии получили ранения различной степени тяжести. Противник потерял 54 единицы бронетехники.