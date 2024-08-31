Владивосток — город, где море встречается с горами, приглашает вас на незабываемую велопрогулку по набережной Цесаревича. Этот маршрут стал лучшим по результатам исследования туристического сервиса tutu, на который ссылается РИА VladNews.

Это не просто маршрут, а настоящее приключение по краю мира. Набережная, расположенная на живописном берегу бухты Золотой Рог, открывает потрясающие виды на море, горы и город. Но не только природные пейзажи привлекают здесь внимание — набережная славится яркими уличными инсталляциями, отражающими уникальный дух города и творчество его жителей.

Для тех, кто хочет ощутить свободу движения, здесь доступны прокат велосипедов и самокатов. Можно взять в аренду как взрослый, так и детский велосипед, чтобы насладиться веселой семейной прогулкой.

Набережная Цесаревича — это место, где можно забыть о городской суете, насладиться красотой природы и почувствовать свежий морской бриз. А если вам захочется новых впечатлений, Владивосток предлагает ещё шесть удивительных веломаршрутов в других регионах России.

Левобережный парк в Ростове-на-Дону и парк на Елагином острове в Санкт-Петербурге, остров Татышева в Красноярске и побережье Балтийского моря в Зеленоградске, шарташский лесной парк в Екатеринбурге и площадь Куйбышева в Самаре — каждый из этих маршрутов предлагает свою неповторимую атмосферу и уникальные пейзажи.