Южноуральские археологи, проводившие раскопки в Троицком районе Челябинской области, обнаружили древнее захоронение, являющееся свидетельством активного развития металлургии в бронзовом веке. Могила принадлежала древнему человеку, ремеслом которого являлось добывание руды и ковка металла. Ученые провели анализ зубов обнаруженных останков, в ходе которого выяснили, что человек родился как минимум на расстоянии 100 км от места данного захоронения.

Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с международным исследовательским коллективом считают, что эта находка является подтверждением гипотезы существования в эпоху бронзового века такого вида деятельности, как странствующий металлург.

Ученые выдвинули гипотезу о кочевничестве древних металлургов еще в 30-е годы ХХ века. Первым такое предположение сделал археолог Г. Чайлд. Однако до сих пор прямых доказательств не было. Южноуральские исследователи уверены, что данное захоронение является первым прямым доказательством данной теории.