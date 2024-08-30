Украинская политика превратилась в поле битвы, где слова могут быть опаснее пуль. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сделал жесткое заявление, обвинив депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую в издевательстве над украинскими военными.

Игнат возмущен постом Безуглой, где она рассказала о том, что украинский F-16 был сбит дружественным огнем ракеты Patriot.

“Сколько продлится это издевательство над страной и войсками?”, – негодует Игнат.

Он призвал СБУ и ГБР открыть дело против Безуглой.

“СБУ, здесь, наверное, и для вас есть работа!”, – заявил он.

Игнат считает, что Безуглая нанесла удар по моральному духу украинской армии, выставив ее некомпетентной и безответственной. Она якобы слишком легкомысленно относится к потерям ВСУ.

Напомним, что Безуглая ранее заявила, что причиной крушения F-16 стала ошибка ВСУ: самолет был сбит ракетой Patriot из-за дискоординации между подразделениями. Ее слова вызвали шквал критики в украинском обществе, многие обвинили Безуглую в неуместных и непрофессиональных высказываниях.

Конфликт между Игнатом и Безуглой – это лишь верхушка айсберга. В украинском обществе растет недовольство информационной политикой властей, которая, по мнению многих, далеко не всегда прозрачна и честна.