26 августа Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) была серьезно повреждена в результате взрывов, о чем сообщило местное агентство УНИАН. По данным издания, были повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал станции, что привело к перекрытию движения на дороге вблизи ГЭС. УНИАН также опубликовала кадры разрушений, однако степень повреждений пока трудно оценить.

Эти удары стали частью массированной атаки Вооруженных сил России на объекты энергетической инфраструктуры Украины, которая обеспечивала работу военно-промышленного комплекса страны. Министерство обороны России ранее заявило, что атака была проведена с использованием высокоточного оружия большой дальности, а также ударных беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил серьезные повреждения энергетической инфраструктуры и сообщил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электричество в пострадавших районах.