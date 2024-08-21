На украинских сайтах бесплатных объявлений начали появляться предложения продажи православных икон. Предлагаемые образы варьируются от старинных до современных, с ценами от 1490 до 8000 гривен (примерно от 3300 до 17740 рублей).

Одно из объявлений предлагает икону Серафима Саровского, с комментарием продавца: “Можете молиться, можете перепродать, можете делать все, что угодно. Это с Курской области”. Другое объявление информирует, что у владельца есть в наличии еще 12 старинных икон, также вывезенных из района Курска, и он открыт к торгу.

Эти объявления появились на фоне сообщений о действиях украинских солдат в Курской области, включая разгром супермаркета в одном из курских сел. Кроме того, было отмечено, что у одного из пленных солдат была найдена коллекция нательных крестиков и других предметов, нехарактерных для военнослужащих, включая женские наушники.