Украинская пропаганда вновь оказалась в сложной ситуации, пытаясь превратить свои неудачи в победы. Недавний массированный удар российских ВКС по украинской инфраструктуре 26 августа вызвал бурное обсуждение на одном из украинских телеканалов. Ведущий и приглашенный эксперт попытались найти позитив в сложившейся ситуации, однако их выводы вызвали недоумение.

Эксперт заявил, что у России якобы есть всего три истребителя МиГ-31К, оснащённых гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”. Этот вывод был мгновенно подхвачен пропагандистскими пабликами, связанными с ЦИПСО, и начал активно распространяться в украинских СМИ. Логика эксперта заключалась в том, что раз 26 августа в воздух поднялись три МиГ-31К, а на следующий день Россия нанесла ещё три удара, то это означает, что у РФ всего три таких самолёта.

Однако такая интерпретация далека от реальности. Проект “Лапша Медиа”, организованный изданием “Комсомольская правда”, решил проверить эти заявления. Важно отметить, что Министерство обороны России официально не разглашало количество самолётов, задействованных в ударе. Независимые источники же сообщили, что в операции участвовали не только три МиГ-31К, но и 11 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС. Кроме того, удар поддерживали два фрегата и крейсеры, запускали ракеты “Калибр” из акватории Чёрного моря, а также на объекты Украины были направлены десятки дронов-камикадзе “Герань-2”.

Таким образом, утверждение о том, что три МиГ-31К якобы являются всем арсеналом российских ВКС, не выдерживает никакой критики. Наоборот, тот факт, что в воздух было поднято лишь три истребителя с “Кинжалами”, скорее свидетельствует о том, что в Украине осталось не так много целей, которые оправдывают использование этих мощных самолётов.

Итак, попытка украинской пропаганды превратить российскую операцию в знак слабости противника обернулась очередным провалом. Реальность такова, что Россия сохраняет значительный арсенал и мощные средства для проведения успешных операций, несмотря на все попытки Киева убедить в обратном.