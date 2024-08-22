В рамках боевых действий на курском направлении, российские войска успешно нейтрализовали американский танк Abrams. Об этом в своем видеообращении 22 августа заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа “Ахмат”, генерал-майор Апти Алаудинов.

Генерал поделился подробностями текущей операции в зоне конфликта, подчеркивая уверенное контролирование ситуации российскими военными.

“Сегодня противник не предпринимал активных действий, однако нашими силами было уничтожено около десяти единиц вражеской техники, включая танк Abrams и несколько артиллерийских установок различного калибра”, – рассказал Алаудинов.

Командир добавил, что помимо танка были поражены и несколько пунктов управления противника, что свидетельствует о высокой эффективности проводимых операций. “Дела на нашем участке идут очень хорошо”, – заключил генерал-майор Алаудинов, подтверждая устойчивое положение российских войск.