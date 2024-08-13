Обозреватели издания Military Watch Magazine сообщили о новом успехе Вооруженных сил России на покровском направлении, где был уничтожен танк M1A1 Abrams. Танк, который боевики ВСУ оснастили усиленной защитой от дронов, все же был нейтрализован в результате точного удара.

Авторы публикации напомнили, что уточняет, что всего Киев получил от США 31 танк Abrams. Более трети этих боевых машин Киев уже растерял. Примечательно, что первая из них была уничтожена всего через три дня после того, как они впервые вступили в бой.

Отдельное внимание в материале уделяется заявлению президента России Владимира Путина, который отметил значительное ускорение темпа наступательных операций российских вооруженных сил. По его словам, интенсивность боевых действий на линии соприкосновения увеличилась в полтора раза.