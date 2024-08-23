Музыкант Андрей Макаревич (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) поделился своими переживаниями о жизни в Израиле, куда он переехал более двух лет назад. В свежем интервью для издания «Стархит» он отметил, что не собирается возвращаться в Россию, так как наслаждается теплым климатом и новыми впечатлениями на исторической родине.

Тем не менее, продолжающийся военный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС вносит тревогу в его спокойствие.

«Жить здесь, несмотря на политическую нестабильность, — значит оставаться в состоянии постоянной неопределенности. Я не паникую, но это неприятные ощущения для любого человека», — поделился лидер “Машины времени”.

Также он отметил, что с творчеством в подобной ситуации бывает по-разному. Иногда все получается, но когда обстановка ухудшается, становится не до новостей.

Музыкант вместе с женой Эйнат Кляйн, которая моложе него на 31 год, уехал в Израиль в 2022 году. Вскоре у пары родился сын, который стал четвертым ребенком Макаревича.