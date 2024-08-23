Пара из Москвы потратила существенную сумму на путешествие на Алтай и в Монголию, ожидая комфортного отдыха, но их условия размещения оказались крайне примитивными. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Александра, в Горно-Алтайске его и супругу встретил водитель автобуса, который должен был доставить туристов в Монголию, показывая по пути природу Алтая. Однако, пейзажи пришлось рассматривать сквозь грязные окна автобуса, где к тому же оказалось сломанное сиденье и неработающий кондиционер.

В Монголии группу разместили в отдаленной юрте без дверей и основных удобств, предложив спать на грязных матрасах, а единственным местом для мытья было близлежащее озеро. Недовольные условиями, супруги отказались от предложенного жилья и арендовали более комфортабельное помещение.

Несмотря на обещания, четырехзвездочный отель, в который их всё-таки заселили позже, также не оправдал ожиданий: организованных экскурсий так и не состоялось. Разочарованные путешественники приняли решение продолжить отдых самостоятельно и подать в суд на организаторов за некачественные услуги.