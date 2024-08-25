Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, заявила в своем Telegram-канале, что арест Павла Дурова является попыткой закрыть мессенджер Telegram, который предоставляет пользователям доступ к правдивой информации о мировых событиях. Она подчеркнула, что арест вызвал возмущение среди тех, кто поддерживает свободу слова и стремится к многополярному миру.

В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже. Дуров был арестован сразу после выхода из частного самолета, прилетевшего из Азербайджана. Несмотря на наличие французского гражданства, он числился в списке разыскиваемых лиц в стране.

Французские власти подозревают Дурова в причастности к ряду серьезных преступлений, включая отказ Telegram сотрудничать с властями. Ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам журналиста Сирила Амурского, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.