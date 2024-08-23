Власти Курской области предостерегают жителей от мошенников, которые предлагают информацию о пропавших родственниках за деньги, но после получения оплаты исчезают. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

Оперативный штаб Курской области ранее призывал граждан не распространять в социальных сетях и мессенджерах личные данные своих родственников. Такие меры были приняты для предотвращения мошенничества. Поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт” также прекратил публикацию информации о людях, пропавших в приграничных районах, чтобы защитить их родственников от аферистов.

По словам властей, мошенники обманным путем убеждают людей, что их пропавшие близкие найдены. Они предоставляют некоторые данные и приметы пропавших, требуя взамен деньги, а затем исчезают без следа.

Для поиска пропавших лиц и восстановления контактов с родственниками в Курской области работает Российский Красный Крест. Организация осуществляет поиски исключительно напрямую и без взимания платы. Жителей региона просят обращаться по телефону Российского Красного Креста +7-800-250-56-29 или воспользоваться электронным помощником @PomogyKursk_bot. Также доступен круглосуточный номер горячей линии 112 для оперативной поддержки граждан.