В последнее время в интернете участились случаи распространения нелицензированных программ, которые обещают улучшить работу сервиса YouTube. Как сообщают “Известия”, зачастую подобные программы являются мошенническими и предназначены для обмана пользователей с ограниченными компьютерными навыками.

Эксперты предупреждают, что такие приложения часто содержат вирусы типа Remote Access Tool (RAT), которые позволяют хакерам получить удаленный доступ к зараженному устройству. По данным компании Positive Technologies, на рынке насчитывается десятки таких программ, и их число может продолжать расти.

Евгений Бечкало, начальник отдела сетевой экспертизы в Positive Technologies, подчеркивает, что многие популярные методы обхода интернет-ограничений, включая VPN, прокси-серверы и Tor, несут в себе определенные риски. Эти инструменты могут угрожать конфиденциальности данных пользователей.

Ярослав Каргалев, глава Центра кибербезопасности F.A.C.C.T., также указывает на опасность распространения вредоносных программ, маскирующихся под полезные утилиты для обхода замедления интернета или блокировок со стороны интернет-провайдеров.

В недавнее время были обнаружены новые интернет-ресурсы с доменными именами, содержащими слова “YouTube” и “VPN”. Однако контент на этих сайтах еще не загружен, что вызывает подозрения в их законности и безопасности.