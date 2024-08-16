На Украине разгорелся новый скандал, связанный с мобилизацией. В этот раз в центре внимания оказался случай Вадима Гаврощенко, украинского военнопленного, который был мобилизован в ряды ВСУ, несмотря на серьезные физические ограничения. Как сообщает РИА Новости, Гаврощенко, инвалид третьей группы, лишившийся двух пальцев на правой руке, был определен в пулеметчики.

Вадим Гаврощенко потерял указательный и средний пальцы в детстве, что, казалось бы, должно было сделать его непригодным для службы в армии. Однако в декабре прошлого года в Изюмском районе Харьковской области сотрудники полиции остановили его для проверки документов и отправили в военкомат, несмотря на его явные физические ограничения.

После прохождения военно-врачебной комиссии Гаврощенко предоставил справку, подтверждающую его непригодность к военной службе. Однако вместо освобождения от мобилизации, его направили на повторное медицинское обследование. По словам Вадима, после визита к травматологу, он получил направление в больницу, где, как он понял из записи врача, его признали “пригодным к службе”.

В результате, Гаврощенко был отправлен на службу в 151-ю бригаду ВСУ и получил задание стать пулеметчиком, несмотря на отсутствие двух пальцев на правой руке. Его история вызывает вопросы о качестве медицинского отбора и об отношении к мобилизованным в условиях продолжающегося конфликта.

Этот случай стал очередным примером проблем, связанных с мобилизацией в Украине, где нередко возникают ситуации, когда на службу призывают людей с очевидными противопоказаниями.

Ранее также стало известно о группе украинских военнопленных, которые выразили желание воевать на стороне противников Киева. Эти солдаты, ранее попавшие в плен, попросили о встрече с представителями батальона имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из бывших украинских военнослужащих. Это еще больше подчеркивает сложность и неоднозначность ситуации, в которой оказываются многие участники конфликта.

Случай Вадима Гаврощенко еще раз акцентирует внимание на необходимости более ответственного подхода к мобилизации и призыву на службу, особенно в условиях, когда физическое и психическое состояние человека может серьезно повлиять на его способность выполнять военные задачи.