На передовой, где каждый день требует максимальной концентрации и усилий, армейский сухой паек превращается не просто в средство выживания, а в источник кулинарного творчества. Сержант-десантник с позывным “Дикий” поделился с RT, как военные находят способы разнообразить свой рацион, используя обычные компоненты сухпайка.

“Сухпаек прекрасен сам по себе, но на Запорожском направлении у нас был командир взвода, известный как ‘Клык’. До мобилизации он владел рестораном, и его кулинарные навыки были на высоте. Всегда завидовал ему, потому что сам не умею так готовить”, — рассказывает “Дикий”.

Один из не самых популярных компонентов — плавленный сыр — “Клык” смог преобразить в что-то особенное. Он разогрел сыр на сухом горючем, добавил тонизирующий напиток из порошка, который тоже входит в состав сухпайка. Солдаты называют его “Юпи”, вспоминая одноименную газировку из 90-х.

“Клык” смешал эти ингредиенты и намазал полученную смесь на галеты. “Это было похоже на сливочный крем, возвращающий нас в детство. Очень вкусно, до мурашек”, — делится впечатлениями сержант. Такие моменты кулинарного изобретательства помогают солдатам на мгновение отвлечься от тяжелых будней и вспомнить простые радости жизни.