В Министерстве обороны России рассказали о героическом поступке ефрейтора Николая Иванова, водителя-санитара ВС РФ. Его грамотные действия позволили установить контроль над вражеским опорным пунктом.

Иванов действовал в составе группы российских военнослужащих, атаковавшей позиции противника. Подобравшись к границам опорного пункта, Николай решил использовать эффект внезапности и открыл огонь. В результате враг был захвачен врасплох. Трое боевиков ВСУ были ликвидированы сразу. Остальные запаниковали и бросились наутек, бросая на ходу снаряжение и оружие.

“Ведя огонь по противнику, Николай уничтожил троих украинских боевиков, остальные обратились в бегство”, – сообщило военное ведомство.

Героические действия Иванова позволили выбить боевиков из опорного пункта и занять его, не давая противнику ни единого шанса на возврат позиций.