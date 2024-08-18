Максим Дорофеев, рядовой российской армии, сыграл ключевую роль в недавнем боевом столкновении, успешно уничтожив автомобиль с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) одним выстрелом из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России по данным ТАСС.

Инцидент произошел во время патрулирования территории, когда Дорофеев заметил машину с украинскими разведчиками. После доклада командованию, он решил первым вступить в бой, несмотря на то, что численность противника превосходила его силы. Эффективный выстрел из гранатомета привел к уничтожению вражеского автомобиля и его пассажиров.

По информации Минобороны, после этого действия украинские военные, несмотря на численное преимущество, были вынуждены отступить, понеся существенные потери.

Этот эпизод стал одним из многих, демонстрирующих мужество и решимость российских военнослужащих. Ранее аналогичный подвиг совершил рядовой Сергей Задворных, который незаметно пробрался на позицию ВСУ и успешно её разгромил.