Истребители Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли точечный удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины, используя мощные фугасные авиабомбы ФАБ-500. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В операции использовались бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило летчикам эффективно поразить цели, не входя в зону действия украинских систем ПВО. Пилот Су-34, Станислав, подчеркнул, что применение такого снаряжения дает возможность вести боевые действия с минимальным риском для экипажа.

«Все назначенные цели были уничтожены. Это подтверждено данными объективного контроля. Противник испытывает ужас перед мощью наших фугасов, способных проникать через укрепленные бетонные сооружения», — добавил летчик.

Представители Минобороны также отмечают, что универсальные модули планирования и коррекции используются для повышения точности авиаударов по различным типам целей, обеспечивая высокую эффективность воздушных операций.