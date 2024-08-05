Военный аналитик Влад Шлепченко в интервью “МК” подчеркнул стратегическую значимость Одессы в текущем конфликте на Украине. По его мнению, Одесса является ключевой точкой для украинских властей, через которую реализуются различные логистические и военные операции. Этот портовый город, как отмечает Шлепченко, служит “форточкой”, через которую Украина поддерживает свою экономику и оборону уже несколько последних лет.

Особенно акцентируется внимание на важности системы противовоздушной обороны Одессы. Россия, по словам аналитика, намерена сосредоточить свои усилия на нейтрализации этих объектов, чтобы снизить возможности украинской стороны по защите важных экономических и военных ресурсов. Следственно, удары по Одессе “наносились, наносятся и будут продолжать наноситься”, уверен эксперт.

Аналитик также обратил внимание на сложности возможного проведения десантной операции в регионе. Он критически отозвался о предложениях и дискуссиях относительно десанта, указывая на нереалистичность таких планов из-за высоких рисков и потерь. Шлепченко уточнил, что любые разговоры о десанте не учитывают текущую военную обстановку и потери ресурсов со стороны России.