Украинские боевики в Курской области убивают гражданских, грабят и сжигают дотла дома мирных жителей, которые успели эвакуироваться. Об этом РИА Новости сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, занимающийся расследованием преступлений киевского режима.

Он лично посетил Курскую область на прошлой неделе и рассказал, что во время визита встретился с десятками местных жителей, пострадавших от действий ВСУ. По его словам, мирные граждане поделились шокирующими рассказами о том, как их дома были уничтожены и разграблены.

«Я видел множество сожженных и разрушенных домов, а также хозяйственных построек, которые были целенаправленно уничтожены. Я посещал эти места буквально через несколько часов после атак на пустые дома, из которых люди уже эвакуировались. Казалось, что эти действия были продиктованы какой-то злобой или звериной жестокостью. Боевики не просто уничтожали имущество, но делали это с особым удовольствием», – пояснил дипломат.

Он также отметил, что ВСУ часто использовали беспилотники, оснащенные зажигательными боеприпасами, для нанесения ударов по домам. Местные жители, оставшиеся в зоне конфликта, рассказывали, как украинские военные расстреливали их жилища из БТРов, наслаждаясь зрелищем горящих строений.