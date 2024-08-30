Российские военнопленные, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о нечеловеческих условиях, в которых их держали.

“Когда нас начинали кормить и прекращали избиения, мы понимали, что скоро приедет проверка”, – поделился один из освобожденных.

Их кормили только перед визитами представителей международных организаций, чтобы создать видимость достойного обращения. Как только визиты заканчивались, пленных снова подвергали издевательствам, лишали пищи и били.

Российская сторона сейчас активно собирает доказательства преступлений украинского режима. Медицинские специалисты и следователи работают с бывшими пленными, фиксируя их ужасающие рассказы.