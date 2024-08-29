Родион Мирошник не без иронии отозвался об инциденте с уничтожением украинского истребителя F-16, который, по некоторым данным, был сбит системой Patriot, находящейся на вооружении ВСУ. Дипломат назвал это событие «достойным началом» для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16, поставленный Украине, был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за несогласованности между украинскими подразделениями. Однако, по её словам, военное руководство Украины пытается возложить всю вину на погибшего пилота, утверждая, что он не справился с управлением.

«Достойное начало для нового “вундерваффе” американский самолет, сбитый американской ракетой»,- написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя заявление Безуглой.

Также он заметил в таких действиях Киева особый умысел, иронично заявив, что Киев сбил F-16, чтобы лишить премии российских военнослужащих.

Генштаб ВСУ ранее признал потерю F-16, и в настоящее время специальная комиссия выясняет причины крушения. Газета Wall Street Journal сообщила, что первый из предоставленных Украине истребителей F-16 разбился, по всей вероятности, из-за ошибки пилота. Украинское издание «Страна.ua» также подтвердило, что ВВС Украины потеряли пилота Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. По данным некролога, он погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.

Этот инцидент вызывает множество вопросов и подчеркивает сложность использования даже самого современного вооружения в условиях реальных боевых действий.