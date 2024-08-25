Сергей Миронов, лидер партии “Справедливая Россия – За правду”, высказался о задержании Павла Дурова, основателя Telegram, во Франции, назвав его жертвой “слепой веры” в западные демократические ценности и правовую защищенность. По мнению Миронова, такие идеалы, как свобода слова и предпринимательства, на Западе оказываются иллюзией, когда сталкиваются с интересами влиятельных сил. Он подчеркнул, что игра в демократию быстро прекращается, когда речь идет о циничных и корыстных целях.

Миронов также заявил, что Западу особенно важно получить доступ к кодам шифрования Telegram не для борьбы с преступностью, а для контроля над личной информацией пользователей. Он считает, что арест Дурова был инициирован американскими спецслужбами, которые стремятся получить доступ к перепискам мировых лидеров, крупных бизнесменов и даже российских военнослужащих, участвующих в спецоперациях.

Парламентарий подчеркнул, что эта ситуация ясно показывает, что работать и вести бизнес лучше в России, где такие риски исключены. Миронов считает, что пример Дурова должен стать предупреждением для тех, кто полагается на Запад и его обещания.