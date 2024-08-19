Чрезмерное увлечение спиртными напитками не только вредит здоровью внутренних органов, но и оказывает значительное негативное влияние на внешний вид человека. Специалисты Министерства здравоохранения Карелии предостерегают – алкоголь способствует ускорению процессов старения кожи, ведет к потере упругости и эластичности, а также способствует формированию морщин.

Воздействие горячительного на кожу многоаспектно. Прежде всего, он приводит к обезвоживанию, что немедленно сказывается на состоянии кожи. Потеря влаги делает кожу сухой, что является причиной появления микротрещин и ускоренного образования морщин. Кожа теряет свою естественную гладкость и становится более тусклой и усталой на вид.

Кроме того, алкоголь влияет на работу сальных желез, стимулируя их усиленную активность. Это приводит к расширению пор, ухудшению текстуры кожи, делая её более жирной и грубой. При регулярном употреблении спиртного такие изменения становятся заметными и могут спровоцировать развитие различных дерматологических проблем.

Для того чтобы минимизировать негативные последствия употребления алкоголя для кожи, специалисты рекомендуют либо полностью отказаться от алкогольных напитков, либо существенно сократить их потребление. Помимо этого, важно уделять внимание уходу за кожей, используя увлажняющие и питательные кремы, а также регулярно проводить гидратацию организма, пополняя запасы жидкости с помощью чистой воды.

Поддержание здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и правильный уход за кожей помогут сохранить молодость и красоту на долгие годы.