Ночные операции российских войск и пограничников в Курской области против украинских военных формирований продолжаются. Как сообщает Министерство обороны РФ, активные боевые действия ведутся в непосредственной близости к российско-украинской границе.

Силы РФ, включая авиацию, ракетные войска и артиллерию, активно противодействуют попыткам Вооруженных сил Украины проникнуть глубже в территорию России. Отмечается, что благодаря действиям российской стороны удалось предотвратить продвижение украинских войск вглубь страны.

Как утверждает министерство, в результате нанесенных ударов по позициям ВСУ в приграничных районах уничтожены значительные силы противника. Среди потерь украинской стороны — до 260 военнослужащих, семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты и 31 бронированная машина, а также инженерные и зенитные установки.

Министерство обороны РФ подчеркивает, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается, а силы и средства на государственной границе остаются в полной боевой готовности для отражения любых действий противника.